Gallo: “Stagione positiva per l’Everton di Ancelotti. Bravo Gattuso nel girone di ritorno, ma non lo confermerei”

Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “L’Everton ha perso una partita in casa contro l’ultima in classifica. Ma, la stagione resta positiva. L’Everton ha fatto la campagna acquisti meno dispendiosa. Possiamo paragonarla tipo alla Sampdoria: l’Everton ha fatto due Europa League, non ha mai giocato la Champions. Nel ranking UEFA l’Everton è 74esimo. Ieri ha perso una partita brutta, se avesse vinto sarebbe sesto. Essere ottavi è una discreta impresa. Non vinceva il derby con il Liverpool da decenni. Gattuso viene osannato per il girone di ritorno. Il primo anno Ancelotti nel girone d’andata fece 44 punti. L’eredità di Sarri, per fortuna, non l’ha seguita in Europa, con le grandi prestazioni contro Liverpool e PSG, non durava più un tempo il Napoli. In città conta solo il campionato: per la rincorsa è servito uscire contro il Granada, per intenderci. Gattuso è stato molto bravo a cambiare i principi di gioco. Si è creata una frattura molto profonda con la proprietà. Non sono per la conferma”.