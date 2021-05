In attesa di completare l’opera domenica contro l’Hellas Verona per il Napoli, di conquistare la zona Champions, arrivano dalla Svezia notizie buone per i tifosi azzurri. Prima rete con la maglia del Gotebog di Marek Hamsik nel 2-2 contro il Sirius. Ottimi segnali per l’ex capitano azzurra in vista anche degli Europei che si disputeranno tra meno di un mese.

