Difesa – Manolas ferma l’insidioso Vlahovic

Meret 6 – Un tiro di Ribery, centrale e debole, il suo primo tempo è tutto qui. Serve più attenzione nella ripresa e non sbaglia.



Di Lorenzo 6,5 – Attacca di continuo perché il Napoli predilige la fascia destra per creare gioco, è insistente ma non preciso come in passato.



Manolas 6 – Esce su Vlahovic, cliente mica facile da tenere.



Rrahmani 6,5 -Ha un merito straordinario in questa partita: si procura il rigore che decide il risultato.



Hysaj 6,5 – Duello di gamba con Venuti, duello che l’albanese vince di misura.

La Redazione