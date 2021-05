Corbo: “Gattuso ora ricerca gli spazi e c’è ne è molto tra lui ed ADL”

Ancora una domenica. Poi si vedrà. Intanto il Napoli è cambiato, cerca lo spazio, non ricerca costantemente il possesso palla. Per questo vanno fatti i complimenti a Gattuso. Lo scrive Antonio Corbo: “Che sarà di questo Napoli? Si capirà meglio domenica, si sono intanto allontanati Gattuso e De Laurentiis, uno impegnato nella rimonta e l’altro nel programmare. Circolano nomi non sempre veri ed altri probabili. Gasperini è stato un obiettivo segreto. Si è scoperto così che pure la Juve aveva puntato sull’architetto dell’Atalanta, la squadra più virtuosa degli ultimi anni, con e senza Covid.” E aggiunge: “È uscito da possesso palla e palleggio corto ad una pragmatica ricerca degli spazi da aprire davanti a Osimhen, il gigante nigeriano che Cristiano Giuntoli pescò nel Lille convincendo prima Gattuso poi De Laurentiis e Chiavelli ad acquistarlo per 50 milioni, 5 lordi di ingaggio.”