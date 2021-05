Con l’addio, Gattuso si porterà via sì il rammarico, ma anche le incertezze

90 minuti alla fine, poi sarà addio. Decisione già maturata da entrambe le parti. Forse qualche pensiero in merito sia Gattuso che De Laurentiis l’hanno fatto, ma sarebbe strano non si verificasse. Ne scrive Mimmo Malfitano su La Gazzetta dello Sport: “Andrà via Gattuso portandosi dietro, magari, il rammarico di quei due mesi gettati alle ortiche, per gli infortuni e il Covid-19, certo, ma anche per le sue incertezze che hanno pesato parecchio nei momenti di difficoltà. (…) La decisione di interrompere il rapporto è stata bilaterale. In ogni modo, De Laurentiis l’ha sempre sostenuto, nei momenti di crisi s’è presentato nello spogliatoio confermandogli la fiducia e imponendo alla squadra di seguirlo, proprio per non compromettere del tutto la stagione.”