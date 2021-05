Casting panchina – Galtier ora in pole. Occhio ad un outsider di lusso

Ancora un’altra settimana di lavoro in casa Napoli per conquistare la Champions League, parola d’ordine per avere un futuro economico importante, ma il club continua a guardarsi intorno per il ruolo di allenatore. Secondo il Mattino, negli ultimi giorni avrebbe preso un discreto vantaggio il tecnico del Lille Cristhophe Galtier, rispetto agli altri. L’allenatore francese si sta giocando il titolo con il Psg nella Ligue 1, ancora un punto di vantaggio sulla squadra di Pochettino. A Napoli potrebbe guadagnare intorno ai 2,5 milioni all’anno. Ci sono sempre Allegri, ma il Real Madrid è in agguato, Spalletti, ma piace in Russia e poi un outsider di lusso, ovvero Simone Inzaghi. Il tecnico non ha ancora rinnovato con la Lazio ed è un pallino del braccio destro di AdL Chiavelli. Infine Gattuso, dovesse andare in Champions, si prenderebbe tutto il tempo per decidere, senza fretta, però il Napoli è ormai terminata la sua avventura, ma ora testa al Verona.

La Redazione