CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (coach Juventus): “Il successo di Roma? C’è una dedica speciale”

La Juventus Women, dopo il matematico scudetto vinto, ieri ha affrontato l’A.s. Roma e le bianconere hanno vinto per 0-1 con la rete di Bonansea. A fine gara le parole del coach Guarino. «Siamo felicissime per questo risultato. Arrivare qui a Roma con la determinazione di voler vincere una partita dopo aver già guadagnato il titolo di campionesse d’Italia non era né scontato né facile, soprattutto dopo gli infortuni che abbiamo avuto, in particolare quello di Linda Sembrant a due giorni dalla gara. Dedichiamo a lei questa vittoria, sperando di rivederla protagonista in campo il prima possibile».

La Redazione