Arturo Minervini, giornalista: “C’è una dimensione…”

“Esiste…Un mondo dove un attaccante da’ un calcio ad un difensore…E dove l’arbitro fischia il fallo all’attaccante. E, se magari l’arbitro è distratto, grazie alla tecnologia, qualcuno gli sussurra alle orecchie: “Guarda che il rigore che hai fischiato non esiste. Stai commettendo un errore grave ed evidente. Vieni a rivederlo. Che evitiamo di commettere un ingiustizia”…Esiste un mondo, dove le prime pagine dei giornali espongono ad una severa critica chi, con un comportamento fraudolento, conquista, per la propria squadra, un beneficio immeritato. Un mondo in cui Cuadrado viene inchiodato alle proprie responsabilità. Così, magari, la prossima volta si pensa due volte prima di stravolgere i basilari principi della legge di gravità. Esiste un mondo…Dove il Napoli, dopo il match con la Fiorentina…Ed il Milan, dopo il pareggio col Cagliari…Avrebbero festeggiato una meritata qualificazione in Champions…Un mondo in cui la Juve, sarebbe già destinata ad organizzare le trasferte europee del giovedì….Esiste un mondo, di cui nessuno parla…Dove il merito viene prima del profitto…”.

Fonte: Canale 8