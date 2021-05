A Gattuso comincia a piacere il “corteggiamento” della Fiorentina

Gattuso ha assaporato l’atmosfera del Franchi, all’ avventura in viola ha cominciato a pensarci. Gli piace la tenacia con cui la Fiorentina lo corteggia. In realtà voleva capire prima se De Laurentiis avrebbe fatto o no il grande passo di riavvicinamento. A dire il vero, sperava ancora ieri che qualcosa potesse cambiare, ma nulla, nessuna proposta, nessun segnale di disgelo. In ogni caso, l’abbraccio nello spogliatoio ieri c’è stato, i complimenti anche guardandosi in faccia, ma sotto il profilo del futuro insieme nulla è cambiato. Stiamo ancora in tempo? Improbabile. Ma tutto dipende da De Laurentiis: è riuscito a convincere negli anni Benitez e Ancelotti a venire a Napoli, può riuscire a trovare le parole giuste per strappare la marcia indietro a Gattuso. Ma l’impressione è che non lo farà. Anche per una questione di principio.

Il Mattino