UFFICIALE – Il Napoli è qualificato direttamente alle fasi a gironi di Europa League

In attesa di giocare domani alle ore 12,30 allo stadio “Franchi” contro la Fiorentina, per riprendersi la zona Champions, per il Napoli arriva un’importante notizia dallo stadio Olimpico. La squadra azzurra, con la sconfitta della Lazio per 2-0 contro la Roma, ha la matematica certezza di giocare la prossima Europa League, per la fase a gironi. Ovviamente i partenopei, hanno altri pensieri per la testa, ovvero vincere le ultime sfide di campionato, ma un altro mini traguardo è stato centrato.

La Redazione