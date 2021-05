Formazioni ufficiali – Alle 18.00 per la penultima giornata di serie A, scendono in campo Parma e Sassuolo. Da pochissimo diramate le scelte dei due tecnici. Nella squadra ducale non c’è Gervinho e per i neroverdi, panchina per Caputo.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Kurtic, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius. All. D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori. All. De Zerbi