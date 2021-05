Serie A, le gare delle 15.00 – Pari beffa per il Benevento, vince la Samp

Ultime chance di salvezza per il Benevento di Inzaghi che oggi incontra il Crotone. A regalare 3 punti della speranza ai sanniti, fino a qualche istante dal termine, è Gianluca Lapadula. Ma i calabresi, che giocano gran parte della gara in dieci per l’espulsione di Golemic al 23′, acciuffano il pari a tempo scaduto con Simy (93′). Matematica che ancora non condanna le streghe…Nell’ altra sfida delle 15.00, quella tra Udinese e Sampdoria, risultato equilibrato e di parità fino a qualche minuto dalla fine, quando, Fabio Quagliarella porta in vantaggio i doriani su rigore. Di seguito il tabellino dei due match:

Benevento – Crotone 1-1 13′ Lapadula (B), 90’+3 SimY (C)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (36′ Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (20′ Improta); R. Insigne (84′ Gaich), Caprari (46′ Dabo); Lapadula. All. F. Inzaghi

CROTONE (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone (46′ Pedro Pereira), Golemic; Djidji, Zanellato (62′ Rojas), Cigarini (67′ Petriccione), Benali (67′ Vulic), Molina; Ounas (83′ Dragus), Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Marrone (C), Magallan (C), Glik (B), Gaich (B)

Espulsi: al 23′ Golemic (C)

Udinese – Sampdoria 0 – 1 88′ rig. Quagliarella

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becão (89′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelar (59′ Samir); Molina, De Paul, Walace, Makengo (59′ Forestieri), Larsen; Pereyra; Okaka (74′ Llorente). All. Gotti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (89′ Damsgaard), Thorsby, Ekdal, Leris (65′ Jankto); Keita Balde (74′ Quagliarella), Gabbiadini (74′ Verre). All. Ranieri

Ammoniti: Thorsby, Okaka, Walace, Bonifazi