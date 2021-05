SERIE A – Fiorentina-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Quest’oggi a Firenze il Napoli doveva dare un segnale di forza, dopo il successo di ieri pomeriggio della Juventus e il match si prospetta ostico. Azzurri partono forte, anche se manca la precisione o c’è la bravura della difesa viola. Sfortunato Insigne che coglie la traversa su punizione. Nela ripresa la musica cambia, ritmi più alti dei partenopei e Terracciano salva su Politano. La rete nasce dal rigore assegnato dal VAR, per la maglia trattenuta a Rrahmani, Insigne non calcia bene, ma poi segna sulla ribattuta del portiere di casa. Il match è in discesa, anche se Ribery crea scompiglio. Il raddoppio arriva con Zielinski che calcia, deviazione decisiva di Venuti, dopo il lancio di Osimhen e l’assist di Insigne. Nel finale nulla da segnalare, se non il nervosismo della Fiorentina. Ecco le pagelle della gara del “Franchi”.

Top

Manolas 7 – Se oggi Vlahovic non ha toccato palla, è per l’applicazione messa dal difensore greco che non ha sbagliato nulla. Concentrato fino alla fine, come nelle ultime gare.

Rrahmani 7 – Il difensore del Kosovo, inizia la gara con un cartellino giallo, lo poteva condizionare, ma invece è rimasto concentrato. Si procura il rigore per la maglia trattenuta da Milenkovic. Bene nei duelli aerei, insomma una garanzia.

Hysaj 6,5 – Il terzino ex Empoli conferma, anche se a sinistra, ha giocato una gara con grande applicazione. Non solo contiene le sgroppate di Venuti, ma si spinge in avanti. Peccato che andrà via, scadenza di contratto, ma il suo lo dà sempre.

Bakayoko 7 – Il mediano francese, anche oggi parte dal primo minuto, dimostra in questo finale di essere sempre sul pezzo. Non solo vince tutti i duelli con Pulgar e Castrovilli, ma si spinge anche in avanti. Giocatore che se sta bene dà garanzie.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco gioca sempre tra le linee, anche se a tratti fa fatica. Impegna dal limite dell’area Terracciano. Cresce con il passare della gara, poi va al tiro dove c’è la deviazione di Venuti, non è gol suo, ma fa sostanza.

Insigne 7,5 – Il capitano, dopo un paio di gare, in difesa e a servizio della squadra, ritrova il gol con l’Udinese e “disegna” calcio a Firenze. Diventa magnifico con la punizione che va sulla traversa. Sul rigore sento il peso, ma segna dopo la respinta e poi palo e assist per Zielinski. Insomma nulla di nuovo.

Osimhen 7 – La punta nigeriana si conferma una “zanzara” per gli avversari. Scatta in avanti, serve la palla ai compagni e resta sempre nella linea di mezzo. L’assist dove nasce la seconda rete è una poesia, a dimostrazione che ha ampi margini di crescita.

A cura di Alessandro Sacco