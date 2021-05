Domenica di campionato per le squadre Primavera dove si attendeva la risposta della Sampdoria ai successi di Roma e Inter per il vertice. I ragazzi di Tufano espugnano il campo del Bologna per 2-3, dove va a segno tra gli altri Prelec. Nell’altra sfida colpo esterno anche dell’Empoli per 3-5 sul terreno del Genoa.

Empoli-Genoa 3-5

Bologna-Sampdoria 2-3

La Redazione