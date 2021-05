Paolo Del Genio: “Il Napoli, solitamente, tiene in mano il pallino della gara…”

A ‘Radio Goal’, Paolo Del Genio, giornalista:

“Dinamismo, velocità, ritmo. Il Napoli, solitamente, tiene in mano il pallino della gara. Facendo valere le proprie qualità. Spesso c’è stato un solo difetto: non mettere il pallone dentro. Perché il Napoli, spesso, gestisce la gara molto bene tatticamente. Ci si augura che ciò si ripeta ancora dal punto di vista tattico. Con una maggiore precisione al tiro. Il calo nel secondo tempo col Cagliari? Facciamo fatica a capire la condizione atletica degli azzurri. Opterei per una problematica di carattere psicologico. Quando non arriva il raddoppio, subentra la paura. E poi possono succedere pasticci…”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli