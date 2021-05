Panchina azzurra – Galtier continua ad essere “monitorato”

Sta per vincere il campionato francese, Christophe Galtier e chi ha seguito il susseguirsi di nomi accostati alla panchina azzurra, tra qualche settimana, probabilmente orfana di Gattuso, lo ha già “conosciuto”. Non si tratta per questo di un nome nuovo, ma pare che il presidente De Laurentiis lo stia monitorando assiduamente. Lo si legge anche su Il Mattino. L’attuale tecnico del Lille ha saputo valorizzare colui che oggi meglio rappresenta la formazione azzurra: Victor Osimhen. Nel 2017, il tecnico ha raggiunto la panchina del Lille con un obiettivo forte: la salvezza della squadra. Poi la ripartenza e la sua completa ricostruzione. Ora, la squadra nord-francese è prima in campionato. Attualmente, Galtier, in scadenza di contratto, guadagna 2,5 milioni.