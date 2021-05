Napoli, 7 legni nelle ultime 7: Insigne ha anche questo record!

Per mantenere inalterata una media strabiliante, è successo anche oggi. Una traversa ed un palo. I record, di qualsiasi tipo siano, sono fatti per essere incrementati, superati di volta in volta. Lorenzo Insigne, oggi, dopo aver raggiunto il suo personale record relativo ai gol, ne ha segnati 19, non smette di colpire anche altre parti delle porte avversarie…

Nessun giocatore ha colpito più pali di @Lor_Insigne (sette) nel torneo in corso #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 16, 2021