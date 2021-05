LIVE SERIE A – Fiorentina-Napoli, pioggia debole al “Franchi”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Abisso; Ass1: Tegoni; Ass2: Mondin; IV: Sacchi; VAR: Chiffi; AVAR: Costanzo

9,54 – Attraverso il twitter della Fiorentina le prime immagini dello stadio “Franchi”, dove ci sono un po’ di nuvole, come anticipato nel nostro Live.

Nel corso della sfida di oggi al “Franchi” tra la Fiorentina e il Napoli, pioggia debole nel corso della partita

Questa mattina allo stadio “Franchi”, nel lunch-match valevole per la penultima di campionato, si giocherà la sfida tra la Fiorentina e il Napoli. I viola sono già salvi, ma proveranno ad onorare al meglio la sfida, gli azzurri invece punteranno ad un successo per restare in zona Champions. Ancora out per infortunio Koulibaly e Lobotka, positivo al Covid-19 Maksimovic. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

