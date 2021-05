LIVE SERIE A – Fiorentina-Napoli 0-0, inizio all’attacco per gli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

8′ – Lancio di Fabian Ruiz per Osimhen, il nigeriano mette la palla in area, Politano crossa, salva la difesa viola in fallo laterale

7′ – Cross di Pulgar, colpo di testa a spiovere di Milenkovic, blocca Meret.

6′ – Osimhen si libera di un avversario, entra in area e tenta il tiro, lo ferma Pezzella che subisce il fallo della punta azzurra.

4′ – Punizione battuta da Politano, colpo di testa di Bakayoko, palla sul fondo.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla sfida del “Franchi”

I due capitani. Per la Fiorentina, maglia viola, Pezzella. Per il Napoli, casacca azzurra, Lorenzo Insigne

Fiorentina (3-5-2) -Terracciano; Milenkovic, Pezzella (C), Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos All. Iachini

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne (C); Osimhen A disp.:Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola All. Gattuso

Arbitro: Abisso; Ass1: Tegoni; Ass2: Mondin; IV: Sacchi; VAR: Chiffi; AVAR: Costanzo

12,16 – Terracciano (port. Fiorentina): “A livello di motivazioni, è chiaro che i nostri avversari, hanno tutto per fare bene, noi però cercheremo di dare al Napoli del filo da torcere”.

12,05 – Il Napoli in campo per la fase di riscaldamento

11,21 – Anche la Fiorentina è arrivata al “Franchi”

11,18 – Il Napoli è arrivato allo stadio “Franchi”, con i tifosi che incoraggiano la squadra in vista del match contro la Fiorentina.

11,00 – Il Napoli lascia l’albergo, destinazione Firenze, dove alle ore 12,30 ci sarà la sfida contro i viola di Iachini.

10,54 – Attraverso i canali social le parole del vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis a poco più di un’ora dalla gara contro la Fiorentina: “Pensiamo a noi, andiamoci a prendere i nostri tre punti. Forza Napoli!”.

9,54 – Attraverso il twitter della Fiorentina le prime immagini dello stadio “Franchi”, dove ci sono un po’ di nuvole, come anticipato nel nostro Live.

Nel corso della sfida di oggi al “Franchi” tra la Fiorentina e il Napoli, pioggia debole nel corso della partita

Questa mattina allo stadio “Franchi”, nel lunch-match valevole per la penultima di campionato, si giocherà la sfida tra la Fiorentina e il Napoli. I viola sono già salvi, ma proveranno ad onorare al meglio la sfida, gli azzurri invece punteranno ad un successo per restare in zona Champions. Ancora out per infortunio Koulibaly e Lobotka, positivo al Covid-19 Maksimovic. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione