Ipotesi uno sforzo economico e tecnico per Allegri o Spalletti

Il Napoli gioca su due tavoli, da un lato c’è da ritornare in zona Champions, per farlo bisognerà vincere a Firenze e contro il Verona, dall’altro lato c’è il futuro tecnico. Il presidente del club azzurro De Laurentiis vorrebbe puntare su un allenatore di valore, soprattutto se dovesse arrivare tra le prime 4. I nomi sono anche prestigiosi, Allegri dove ci sarebbe un importante investimento d’ingaggio e non solo. A seguire Spalletti e poi c’è la variante Galtier. Il mister del Lille che è in lotta per vincere la Ligue 1 con Psg e Monaco, ritroverebbe Osimhen. Ovviamente però c’è prima la Champions e le ultime due gare, poi si vedrà.

F De Luca (Il Mattino)