In casa viola è sicuramente Vlahovic quel qualcosa in più…

Il Napoli ha ritrovato in quest’ ultima parte della stagione, Victor Osimhen e, al momento, si può dire che il nigeriano sia quel qualcosa in più. In casa viola quel qualcosa in più è, senza dubbio, Vlahovic. Secondo la Gazzetta dello Sport se la Fiorentina naviga in acque più tranquille deve molto a lui. La rosea scrive: “Ha dimostrato di possedere capacità fisiche imponenti e si saperle abbinare ad una discreta tecnica individuale. Ha realizzato 21 reti nelle 35 presenze fin qui sommate e molte delle sue prodezze sono state determinanti per tirare fuori la Fiorentina dalla bagarre retrocessione. Pesante è stata la tripletta realizzata a Benevento, che ha spianato la strada ai viola verso una classifica meno compromettente”.