Il pomeriggio degli azzurri a Firenze è stato diverso, nesssun gruppo a vedere Juve/Inter

Gli azzurri sono arrivati ieri pomeriggio intorno alle 18.30 nell’albergo a Firenze in zona Porta al Prato, diverso rispetto a quello di aprile 2018 dove erano in ritiro e guardarono tutti insieme in tv Inter-Juve, partita anche quella vinta nei minuti finali dai bianconeri che con quei tre punti misero le mani sullo scudetto con il Napoli che crollò il giorno successivo contro i viola. Stavolta il match è stato seguito singolarmente dagli azzurri nelle loro camere, qualcuno ha visto il secondo tempo, qualche altro degli spezzoni, oppure si è informato attraverso gli smartphone. La concentrazione della squadra già ieri rivolta solo ed esclusivamente alla partita del Franchi (la rifinitura è stata svolta in mattinata a Castel Volturno tenendo presente che la gara di oggi sarà alle 12.30) e in ritiro non si è parlato del match dei bianconeri ma solo di quello contro la Fiorentina. Stavolta la situazione psicologica è diversa rispetto a tre anni fa perché il Napoli vincendo nell’anticipo di oggi all’ora di pranzo scavalcherebbe la Juve in classifica. Il presidente De Laurentiis era a Firenze dalla mattina e passerà oggi nell’albergo della squadra, oppure andrà direttamente negli spogliatoi prima della sfida contro i viola per caricare la squadra. Match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions, concentrazione totale di Gattuso sul presente, sulla partita contro i viola di Iachini e sull’obiettivo da raggiungere. Poi penserà al futuro che per lui potrebbe essere proprio la Fiorentina, una delle opzioni più probabili. Roberto Ventre (Il Mattino)