Gol di Zielinski o autogol? Negli scorsi minuti, è arrivata la decisione della Lega Calcio, che ha convalidato il secondo gol del Napoli come autogol del difensore della Fiorentina, Venuti

Niente “+3” per il centrocampista polacco e niente assist per Lorenzo Insigne, autore del passaggio decisivo. Per la Lega Calcio, il tiro di Zielinski non era inizialmente indirizzato verso lo specchio della porta della Fiorentina.

