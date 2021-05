[Formazioni] Fiorentina-Napoli, Terracciano in porta. Ritorna Demme a centrocampo

Questa mattina alle ore 12,30 si giocherà al “Franchi” Fiorentina-Napoli, sfida valevole per la penultima giornata di campionato. Per la squadra viola ci sarà l’assenza di Dragowski in porta, al suo posto Terracciano. Recupera Ribery che agirà alle spalle di Vlahovic. A centrocampo Pulgar e Bonaventura. Per Gattuso invece un solo ballottaggio Politano-Lozano, con il messicano in leggero vantaggio. A centrocampo spazio di nuovo per Demme, mentre in porta dovrebbe giocare Meret.

Fonte: CdS