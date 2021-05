Fabian Ruiz, uno dei migliori in campo nella sfida vinta dagli azzurri sulla Fiorentina, ha voluto affidare ai social la sua carica e gioia per l’importantissimo vittoria ottenuta: “Go, Go, Go, un ultimo passo”, questo è il virgolettato dello spagnolo su Twitter:

https://twitter.com/FabianRP52/status/1393934182896869376?s=19