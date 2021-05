Del Piero e Costacurta dello stesso avviso: “Non è mai rigore quello di Cuadrado”

Un finale di partita infuocato quello tra Juve e Inter, portato a casa dalla squadra di Pirlo grazie al rigore trasformato da Cuadrado. Un episodio contestato dai nerazzurri e anche dagli opinionisti di Sky Sport. “Perisic non fa niente, io lo vedo fermo – le parole di

Alessandro Del Piero – Gli arbitri (gara diretta da Calvarese, ndr) dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Cuadrado fa delle finte, ma è lì, è la gamba di Cuadrado che va verso di lui, il piede entra tra le sue gambe. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei tre”.

Anche Costacurta è sulla stessa lunghezza d’onda di Del Piero : “Io non ho visto tutto questo rigore come l’ha visto Calvarese, per la verità. C’è un contatto, ma la gamba di Cuadrado va a cercare esplicitamente quella di Perisic. Non capisco perché la gamba sinistra di Cuadrado debba andare in quella direzione. Secondo me non è rigore“.

Fonte: CdS