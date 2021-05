DAZN – Iachini: “L’episodio del rigore ha cambiato la partita”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, al termine della gara tra i viola e gli azzurri, commenta il match ai microfoni di DAZN: “Volevamo fare una buona partita. Oggi sul piano della compattezza abbiamo fatto bene concedendo pochissimo, ma abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo nelle uscite. D’altronde è la terza partita in una settimana, si è fatta sentire la fatica. Peccato, la partita è cambiata dal momento del rigore, fino a quel momento eravamo lì a giocarcela. In effetti la maglia è tirata, forse è stato un po’ accentuato, non saprei. Di sicuro è stato determinante, ma dobbiamo accettare questa decisione. Avremmo potuto avere occasioni in seguito. Avevamo preparato la partita per essere ancora più incisivi, ma ci sono mancate le energie anche a causa del giorno in meno di riposo rispetto al Napoli. Senza quel rigore il Napoli avrebbe dovuto forzare e noi avremmo avuto spazi da sfruttare, il piano era quello. Abbiamo messo due mezzali offensive per andare ad attaccarli come abbiamo fatto con la Lazio, ma non siamo riusciti a sviluppare completamente quello che abbiamo preparato. A fine campionato è difficile anche trovare le motivazioni, ma siamo stati nella partita fino alla fine.”