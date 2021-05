Da Firenze – In vista del Napoli un solo dubbio di formazione per Iachini

Alle ore 12,30 si giocherà allo stadio “Franchi” la sfida tra la Fiorentina e il Napoli, valevole per la penultima giornata di campionato. Il tecnico dei viola Beppe Ianchini, avrebbe fatto le sue scelte in vista della gara contro gli azzurri. Dalla Toscana arriva la conferma del forfait di Dragowski, al suo posto Terracciano. In attacco Ribery alle spalle di Vlahovic. L’unico dubbio è tra Amrabat-Castrovilli, con l’ex Hellas Verona in leggero vantaggio. Ecco il probabile 11.

Fiorentina (3-5-2) – Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Ribery, Vlahovic All. Iachini

La Redazione