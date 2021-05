Come 3 anni fa a Firenze? No stavolta è il Napoli padrone del suo destino. La carica di Insigne

Il capitano azzurro Insigne è stato quest’anno uno dei trascinatori del Napoli, contro l’Udinese ha segnato il gol numero 18 in campionato uguagliando il record stabilito nel 2017 con Sarri in panchina. Insegue un gol per migliorarlo al Franchi, uno stadio che gli ha riservato gioie ed amarezze. Nel campionato scorso segnò una doppietta nel 4-3 degli azzurri e una rete la realizzò nel 3-3 del 2016. Il 9 novembre 2014 si ruppe il legamento crociato del ginocchio e il 29 aprile 2018 arrivò la sconfitta per 3-0 contro i viola che mise definitivamente fuori il Napoli dalla lotta scudetto. In totale sono dieci le sue reti alla Fiorentina, compresa la doppietta nella finale di coppa Italia vinta dal Napoli all’Olimpico nel 2014: quella viola è la squadra alla quale ha segnato più gol. Roberto Ventre (Il Mattino)