Stabiliti termini e date per i pagamenti degli stipendi ai calciatori

Ad oggi, entro il 31 maggio i club sono tenuti ad essere in regola con i pagamenti fino al mese di marzo per non incorrere in penalizzazioni. Entro il 28 giugno, invece, per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato, devono essere saldati anche aprile e maggio. Ebbene, la serie A vorrebbe spostare al 24 giugno, la scadenza per marzo; dal 28 giugno al 31 luglio, quella per aprile; dal 28 giugno al 31 dicembre, quella per maggio e, da settembre al 31 dicembre, quella di giugno. Come già sottolineato, l’appuntamento è per il Consiglio Federale di lunedì. Da capire, peraltro, se il tema possa essere aggiunto all’ultimo momento all’ordine del giorno. In verità, però, appare decisamente più complicato smuovere l’Aic. Un anno fa non c’era stato verso per trovare un accordo sul taglio generalizzato degli emolumenti. E i club hanno finito per muoversi ognuno per conto proprio. Plausibile che i calciatori cambino atteggiamento adesso?

Pietro Guadagno (Cds)