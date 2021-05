Serie A/La Roma batte la Lazio e si aggiudica il derby

ROMA-LAZIO

Nell’anticipo serale della penultima giornata di Serie A è in scena il 176 derby della Capitale in gare ufficiali. La Roma vuole vincere per consolidare il posto in Europa League e riscattare la sconfitta dell’andata. La Lazio invece dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Parma vuole continuare a sognare difficile qualificazione in Champions.

PRIMO TEMPO

La prima occasione importante del match è per la Lazio, Milinkovic-Savic sradica il pallone ad Ibanez e serve al centro Luis Allberto che calcia, ma Fuzato alza sopra la traversa. Al 31′ la Lazio segna ma la posizione di Muriqui è in fuorigioco, rete annullata. Al 32′ Luis Alberto serve Milinkovic-Savic davanti a Fuzato, ma il pallonetto del centrocampista serbe è alto. Al 42′ la Roma sblocca la gara. Dzeko va via sulla sinistra, si lbera di Acerbi e serve Mkhitayan che batte Reina. 1-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Roma parte subito bene ed ha l’occasione per raddoppiare. El Shaarawy dalla sinistra serve Cristante al centro che stoppa e tira ma calcia alto sopra la traversa. La Lazio prova a trovare il pareggio, ma è brava la Roma a non concedere molto ed a ripartire nel tentativo di cercare il 2-0. Al 75′ che occasione per la Lazio! Cross basso di Luis Alberto per Immobile che di tacco colpisce il pallone, ma è bravo Fuzato a distendersi e deviare in angolo. Al 76′ la Roma sfiora il raddoppio. Dzeko serve Villar che mette al centro, ma è decisivo l’intervento di Luiz Felipe. Al 78′ la Roma trova il raddoppio, azione personale di Pedro che va via a due uomini della Lazio e calcia nell’angolo basso dove Reina non può arrivare. 2-0. All’87’ Dzeko si libera al tiro e calcia, palla a lato di poco. Finisce così Roma-Lazio 2-0.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1):Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez(38’Kumbulla),BrunoPeres(46’Santon); Darboe, Cristante; Mkhitayan, Pellegrini(72’Villar), El Shaarawy(72’Pedro); Dzeko(89’Mayoral). All.: Fonseca

A disp.:Mirante, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Pastore, Zalewski, Villar, Santon, Reynolds, Pedro, Mayoral.



LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic(73’Fares), Acerbi, Radu(73’Caicedo); Lazzari, Milinkovic, Leiva(84’Akpa Akpro), Luis Alberto, Lulic(59’Luiz Felipe); Muriqi(59’Pereira), Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Parolo, Escalante, Cataladi, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Caicedo, Correa.

STADIO: Olimpico, Roma.

ARBITRI: Pairetto, Bindoni-Ranghetti, Iv: Di Martino, Var: Aureliano, Avar: Vivenzi.

RETI: 42’Mkhitayan(R), 78’Pedro(R)

NOTE: Ammonito Bruno Peres(R), Acerbi(L), Santon(R)

Espulso Acerbi(L)

Rec.+1, +3.

A cura di Antonio Bisesti