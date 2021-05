SERIE A, JUVENTUS-INTER 3-2: i Bianconeri sperano ancora nella zona Champions

JUVENTUS- INTER 3-2:

la sblocca Ronaldo. Su respinta di Handanovic. Da calcio di rigore. Concesso per trattenuta illegale di Darmian su Chiellini, in mischia. 1-0. 35′, Lukaku pareggia su rigore. Concesso per fallo su Lautaro Martinez, da parte di De Ligt. 1-1. Nel finale della prima parte, gran destro di Cuadrado, deviato da Eriksen. 2-1. Nella seconda parte, espulso Bentancur. Bianconeri in 10. Finale rovente. Autorete di Chiellini. 2-2. Poi, altro rigore per la Juve. Per (dubbio) fallo su Cuadrado. Nel finale, espulso Brozovic. I Bianconeri sperano ancora nella zona Champions.