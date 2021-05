SERIE A – Atalanta in Champions e Spezia salvo

Allo stadio “Luigi Ferraris” è la girandola di gol e spettacolo tra il Genoa e l’Atalanta. Match sin da subito incredibile, con i padroni di casa che vanno vicini al gol con l’ex Masiello che coglie il palo. Gli orobici però hanno nell’attacco il suo punto di forza e vanno avanti di tre reti con Zapata, Malinovski e Gosens. Nella ripresa i rossoblù accorciano le distanze con Shomurodov. Gli ospiti però riallungano con Pasalic. Partita finita? No perchè il Genoa segna con Pandev su rigore e ancora con Shomurodov. L’Atalanta però è matematicamente in Champions in attesa di giocare la sfida casalinga contro il Milan, onore per i ragazzi di Ballardini che hanno onorato l’impegno.

GENOA-ATALANTA 3-4

9′ D. Zapata (A), 27′ Malinovskyi (A), 44′ Gosens (A), 49′ e 84′ Shomurodov (G), 51′ Pasalic (A), 67′ rig. Pandev (G)

GENOA (4-3-1-2): Marchetti; Onguéné, Radovanovic, Masiello; Ghiglione (57′ Portanova), Zajc (46′ Caso), Rovella, Melegoni (79′ Eyango), Cassata (46′ Shomurodov); Destro (46′ Pandev), Pjaca.All. Ballardini

ATALANTA (3-4-2-1):Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (46′ Pessina), Gosens (76′ Palomino); Malinovskyi (57′ Lammers), Miranchuk (89′ Muriel); D. Zapata (46′ Pasalic). All. Gasperini

Allo stadio “Picco” di La Spezia, i padroni di casa cercano il successo per ottenere la matematica salvezza,, contro un Torino in cerca di riscatto. I liguri però partono forte e passano in vantaggio con Saponara che batte un non esente da colpe Sirigu. La squadra granata fa fatica a reagire e subisce il raddoppio su rigore trasformato da Nzola. Gli ospiti accorciano le distanze ad inizio ripresa con Belotti su rigore. Lo Spezia però ha un Nzola in grande spolvero che realizza la doppietta, poi cala il poker con Erlic di testa. Liguri salvi, mentre il Torino attende notizie per domani per Benevento-Crotone.

SPEZIA-TORINO 4-1

19′ Saponara (S), 42′ rig., 74′ Nzola (S), 55′ rig. Belotti (T), 84′ Erlic (S)



SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci (57′ Leo Sena), Pobega (69′ Estevez); Saponara (77′ Erlic), Nzola, Agudelo (57′ Farias). All. Italiano



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (55′ Singo), Nkoulou, Bremer; Vojvoda (46′ Verdi), Rincon (77′ Baselli), Mandragora, Lukic (63′ Buongiorno), Ansaldi; Sanabria (63′ Zaza), Belotti. All. Nicola

Ammoniti: Agudelo (S), Vojvoda (T), Pobega (S), Rincon (T), Buongiorno (T), Farias (S), Bremer (T), Verdi (T)

Ammoniti: Djimsiti (A), Toloi (A), Rovella (G)

A cura di Alessandro Sacco