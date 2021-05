PRIMI TEMPI SERIE A – Avanti Spezia e Atalanta

Il primo tempo dello stadio “Picco” di La Spezia, la squadra ligure affronta il Torino per la lotta salvezza ed inizia al meglio la squadra ligure. I ragazzi di Italiano partono forte, con Saponara che coglie il palo dopo aver superato Sirigu. L’ex di Fiorentina e Genoa però non perdona dopo pochi minuti e supera il portiere granata sul suo palo. I granata non hanno una reazione, anzi subiscono anche il raddoppio su calcio di rigore per il fallo di Vojvoda su Pobega, dal dischetto non sbaglia Nzola.

SPEZIA-TORINO 2-0 LIVE

19′ Saponara, 42′ rig. Nzola



SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Saponara, Nzola, Agudelo. All. Italiano



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Ammoniti: Agudelo (S), Vojvoda (T), Pobega (S)

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i rossoblu allenati da Ballardini, già salvi affrontano l’Atalanta per la penultima giornata. I padroni di casa partono forte, con Melegoni, parata di Gollini e con il palo di Masiello. Gli orobici però si scatenano e passano con Zapata, bravo a passare tra due difensori e segnare lo 0-1. Il match è a senso unico e arrivano le altre due reti. Prima con Malinovski, gol convalidato dal VAR e poi con Gosens.

GENOA-ATALANTA 0-3 LIVE

9′ D. Zapata, 27′ Malinovskyi, 44′ Gosens

GENOA (4-3-1-2): Marchetti; Onguéné, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca.All. Ballardini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; D. Zapata. All. Gasperini

