Marino Bartoletti, giornalista: “Gattuso? Magari!…”

Ad “Arena Maradona”, Marino Bartoletti, giornalista e scrittore:

“De Laurentiis è sempre coerente nelle sue scelte. Però qualche margine per ricucire il rapporto con Gattuso potrebbe esserci. Magari potrebbe prendere in fitto Villa Bellini. Dove venne sancita la pace tra Antonio Conte e l’Inter. Spalletti? Luciano è un allenatore di spessore. Con cui si può guardare al futuro. Non credo possa tornare Sarri. Anzi credo che il suo ritorno sia impossibile. Allegri è destinati ad altri lidi. Mi sarebbe piaciuto che, nel giro di telefonate di De Laurentiis, fosse rientrato lo stesso Gattuso. Allegri alla Juve? Chi glielo fa fare? La Juventus ha preso il loop di mandare via gli allenatori che vincono gli scudetti. E’ successo con Allegri. Si è ripetuto con Sarri. Anzi, non capisco perché la Juve abbia ingaggiato Sarri. E, soprattutto, perché l’abbia cacciato. Pirlo non aveva l’esperienza per guidare una squadra importante come quella bianconera. Superlega? Non avevano le idee chiare. Tornino a settembre con un progetto migliore. Qualora ci tengano così tanto”.

Fonte: Radio Crc