Il derby toscano Allegri-Spalletti, AdL avrebbe fatto la sua scelta

In questi mesi si sono sentiti diversi nomi per il dopo-Gattuso, quest’ultimo ormai certo che non resterà sulla panchina azzurra. Da Juric, a De Zerbi, passando per i vari Dionisi e Italiano, per non parlare di Simone Inzaghi. La sensazione è che sarà una volata tra toscani: Allegri oppure Spalletti. L’ex mister di Cagliari, Sassuolo, Milan e Juventus, sarebbe la prima scelta, ma c’è sempre il Real Madrid che vorrebbe le sue prestazioni tecnico-tattiche. In vantaggio sembrerebbe il tecnico di Certaldo, per due aspetti. Spalletti accetterebbe anche in caso di Europa League, senza dimenticare il modulo, lui ha già giocato con il 4-2-3-1 ai tempi della Roma. Per le piste estere piacciono Galtier del Lille, ma piace alle società della Ligue 1 e Rudy Garcia. Il tutto però si saprà dopo Napoli-Hellas Verona, sarà la ricca Champions League, oppure la buona ma non esaltante Europa League?

La Redazione