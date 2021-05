Giuseppe Mascara, ex Azzurro: “Quando Cavani sbagliò un gol banale…”

A “Radio Goal”, Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli:

“Osimhen è un calciatore di prospettiva. Ha colpi da vero campione. Ma ha bisogno di tempo. Napoli non può aspettare, perché il pubblico è stato abituato molto bene. Ad avere sempre grandi campioni. Ma sono convinto che Osimhen sarà uno di questi. Cavani? Stiamo parlando di un extraterreste. Un calciatore completo. Che a quest’età ancora si migliora. Io ho avuto l’onore di giocarci insieme al Napoli. Di allenarmi con lui. La gente non riesce a percepire cosa fa lui durante la settimana. Ricordo che sbagliò un gol banale. E, per tutta la settimana successiva, replicò la stessa azione in allenamento. Per non sbagliare più. Un aneddoto. Per farvi capire che tipo di giocatore è…”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli