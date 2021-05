Gattuso alla squadra fa due richieste specifiche in vista di Firenze

Questa mattina ci sarà l’allenamento di rifinitura, prima della partenza, dove si sapranno prima l’esito dei tamponi del gruppo squadra. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è una specie di martello verso i suoi giocatori, per la sfida di Firenze. Due le richieste in maniera particolare. Vorrà massima concentrazione, niente distrazioni per la gara contro i viola di Iachini. Secondo punto è quella di non avere ansia in zona gol, portare la sfida in discesa, però non avere la fretta di segnare. Insomma è la gara più importante e si curerà ogni minimo dettaglio per conservare la zona Champions.

La Redazione