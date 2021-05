[Formazioni] Fiorentina-Napoli, i toscani con un Ribery in più. Meret in vantaggio su Ospina

Domani allo stadio “Franchi”, nel lunch-match, la Fiorentina affronterà il Napoli per la penultima giornata di campionato. I toscani sono già salvi, ma Iachini manderà in campo quasi il miglior undici, ad eccezione di Dragowski, assente per infortunio, pronto Terracciano. In compenso recupero per Ribery che agirà alle spalle di Vlahovic. Venuti avanti su Igor. In casa azzurra due i ballottaggi. Meret-Ospina, con il friulano avanti sul portiere colombiano. L’altro è a destra tra Lozano-Politano, con il messicano che dovrebbe spuntarla rispetto all’ex di Sassuolo e Inter. A centrocampo infine ritorno di Demme al fianco di Fabian Ruiz.

Fonte: CdS