ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – I. Lombardi (dif. Pomigliano): “Contro il Brescia giocheremo con il coltello fra i denti per vincere”

Mancano ancora due giornate del campionato di serie B femminile, con il verdetto della promozione in A di Pomigliano e Lazio. La salvezza è ancora tutta da decidere, quindi sarà ancora un finale da scrivere. La squadra campana di coach Tesse, punterà al primo posto, sfidando il Brescia in casa. Ecco l’intervista al terzino della squadra granata Ilaria Lombardi.

Un parere sulla tua stagione con il Pomigliano, tra la gioia della promozione ma anche sugli infortuni. “Devo essere sincera, personalmente non è stata una stagione facile. Tra infortuni, il Covid e il rinvio delle partite, non era semplice, tenere alta la guardia e per la squadra restare sul pezzo. Siamo felici per il traguardo della A e io mi auguro di restare al Pomigliano, perché qui c’è un gruppo davvero compatto e mi trovo davvero bene qui”.

Ti vorrei chiedere del traguardo della serie A. Quando avete intuito che potevate raggiungere questo importante traguardo? “Per certi versi era inaspettato, perché ad inizio anno si pensava ad un campionato diverso. Il successo di Brescia, prossimo avversario di domenica, ci ha dato la consapevolezza dei nostri mezzi e ci ha dato la svolta per il traguardo della serie A”.

Dopo la gara persa contro la Lazio, sembrava che si fosse complicata la promozione. Cos’è successo secondo te a livello di svolta? “Il secondo tempo contro la Lazio ci ha fatto capire che stavamo di nuovo tornando ai nostri livelli. Il risultato era negativo, ma avevamo tenuto testa nella ripresa. Come gruppo avevamo capito che potevamo farcela e abbiamo vinto contro Tavagnacco, Vicenza, Como e contro il Pontedera. Al triplice fischio della sfida contro le toscane, è esplosa la nostra gioia e quindi siamo in A”.

Adesso punterete al primo posto. Un commento dopo la gara contro l’Orobica e come affronterete il Brescia? “Domenica scorsa a Bergamo, ci siamo andate vicini al successo, peccato perché eravamo andate due volte in vantaggio, ma non è bastato. Il Brescia? Sappiamo di affrontare una squadra forte, che ha di recente bloccato il Como. Noi come hai detto tu, abbiamo l’obiettivo del primo posto e giocheremo con il classico coltello tra i denti”.

