DIRITTI TV – Anche Sky farà parte del triennio della serie A

Non solo DAZN, il prossimo triennio di Serie A sarà visibile anche su Sky. Almeno parzialmente.

La Lega ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio alla pay-tv di Comcast, che potrà di conseguenza trasmettere l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera in co-esclusiva con DAZN.

Per acquisire questo pacchetto, come riporta Calcio e Finanza, Sky ha offerto 87,5 milioni di euro in media a stagione, che andranno così a sommarsi agli 840 milioni sborsati da DAZN per i pacchetti 1 (sette gare di Serie A in esclusiva) e 3 (tre gare in co-esclusiva).

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte Diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del 27 aprile 2021, ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto 2 alla società Sky Italia S.r.l. a condizione che Sky Italia S.r.l. rinunci – con formale atto scritto da far pervenire alla Lega e da depositare telematicamente in giudizio entro il termine ultimo delle ore 24 di oggi 14 maggio 2021 decorso il quale l’efficacia dell’accettazione verrà definitivamente meno – al ricorso ex 669-bis e 700 c.p.c. notificato in data 23 aprile 2021 e promosso dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 7238/2021), nonché alle azioni di merito fondate sui medesimi motivi dedotti nel ricorso.

La Redazione