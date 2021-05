Commisso manifesta insofferenza ed accusa: “Dette cose indegne”

«In Italia i club si prendono gratis. Come De Laurentiis con il Napoli». No, Commisso si sbaglia. Non avrà pagato il Napoli quanto lui la Fiorentina, ma De Laurentiis non ha rilevato il club azzurro a zero euro. Spese, per l’esattezza, 32 milioni di euro. Nel 2004. Per partire dalla serie C. La vigilia della partita di Firenze si riempie delle accuse del patron viola alla stampa toscana che ha poi provocato la reazione di Ussi, Ordine dei giornalisti e così via. «Mi avete chiamato Rocco il terrone, lo zio d’America, Rocco Benito. Avete massacrato me, la mia famiglia e il mio allenatore, Beppe Iachini, quello col cappellino: sono state cose indegne», manifestando una insofferenza notevole. Commisso è poi tornato sulla questione allenatore, ma ma il nome di Gattuso non lo ha mai fatto. «Voglio uno che sappia vincere», ha detto. Da ricordare che i l Napoli per Commisso è una squadra particolare: è stata la prima partita dopo l’acquisto della Fiorentina. Il primo match da presidente in serie A, il 22 agosto del 2019