Bestia nera in viola per gli azzurri: Napoli, occhio a Bonaventura!

Non solo corsi e ricorsi storici in quel di Firenze per il Napoli. Non solo ancora Juventus/Inter in tv, anche un qualcosa di più…concreto. In viola c’è quella che si può definire una vera e propria bestia nera per gli azzurri. Il Napoli dovrà fare attenzione ad un giocatore in particolare della Fiorentina. Si tratta di Giacomo Bonaventura che ha segnato cinque reti contro il Napoli in Serie A (incluso il suo primo gol in serie A nell’aprile 2012 con l’Atalanta). Contro nessun’altra squadra ha realizzato più gol nel torneo.

