AdL è già a Firenze, tra campionato e la missione Gattuso

Il presidente Aurelio De Laurentiis di solito non è presente nelle trasferte del Napoli, ma quella di domani nel lunch-match contro la Fiorentina, ha un valore importantissimo, vale un posto Champions. Il patron del club azzurro, come riportano le pagine del Mattino, è già in Toscana, assieme alla moglie, dove oggi attenderà la squadra, mister Gattuso compreso. Con il tecnico di origini calabresi si potrebbe fare un tentativo per il rinnovo del contratto, anche se la sensazione è che il tempo sia scaduto. Gli azzurri partiranno oggi verso le ore 18,00.

La Redazione