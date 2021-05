Ultime Napoli – Maksimovic aspetta il prossimo tampone. Ritorno in mediana di Demme

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti, in vista della sfida di domenica alle ore 12,3o contro la Fiorentina, dove c’è una certezza, l’assenza di Koulibaly. Ieri solo terapie e lavoro in palestra per il difensore senegalese, quindi niente sfida contro i viola. Per il resto Maksimovic aspetterà il prossimo tampone, per avere finalmente l’esito del tampone negativo. A centrocampo Demme di nuovo nella linea a due della mediana con Fabian Ruiz. Il ballottaggio della vigilia è sicuramente Politano-Lozano, dove al momento è in vantaggio il messicano.

La Redazione