Rosario Pastore, giornalista: “De Laurentiis, come sempre gli è successo, prima si innamora degli allenatori…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Rosario Pastore, giornalista:

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis, come sempre gli è successo, prima si innamora degli allenatori e poi improvvisamente inizia a guerreggiare con loro. Non dobbiamo dimenticare, però, che Gattuso, al di là dell’ottimo finale di stagione, abbia commesso tanti errori in precedenza. Non permettendo al Napoli di guardare con tranquillità alle ultime due partite di campionato. Anche la Juventus ha perso tanti punti, contro squadre abbordabili. Ma Gattuso, rispetto a Pirlo, ha più esperienza. E, quindi, è meno giustificabile. Terrei Gattuso solo se non ci fosse la possibilità di arrivare a un grandissimo nome per la panchina. Come, ad esempio, Sarri”.

Fonte: Radio Punto Nuovo