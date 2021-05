PLAY OFF SERIE B – Venezia-Chievo Verona 3-2 (d.t.s.), vittoria in rimonta dei lagunari

La serie B, mai come quest’anno riserva molte sorprese, compreso i play-off dove sono uscite prima il Brescia e in serata il Chievo Verona. I clivensi sono stati eliminati da un coriaceo Venezia dopo i tempi supplementari. Ospiti avanti con Garritano su calcio di rigore. I lagunari pareggiano nel secondo tempo con l’autorete dei clivensi di Bertagnoli. Nei supplementari il Chievo di Aglietti passa con Mogos dal dischetto. Il Venezia però non si arrende e ribalta la gara con il gol di Maleh e Johnsen nel secondo tempo supplementari. I ragazzi di Paolo Zanetti ora affronterà in semifinale il Lecce, mentre l’altra sfida sarà Cittadella-Monza.

Marcatori: 9’ pt Garritano rig., 15’ st Bertagnoli aut., 13’ pts Mogos rig., 2’ sts Maleh, 11’ sts Johnsen

Venezia F.C.: Maenpaa, Ceccaroni, Taugourdeau (28’ st Fiordilino), Svoboda, Crnigoj (11’ st Johnsen), Ricci (1’ st Felicioli), Maleh, Mazzocchi (37’ st Ferrarini), Aramu © (7’ pts Dezi), Di Mariano, Forte A disposizione: Pomini, Carotenuto, Molinaro, Rossi, Bjarkason, St. Clair, Bocalon Allenatore: Paolo Zanetti.

A.C. ChievoVerona: Semper, Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Bertagnoli (43’ st Zuelli), Palmiero (9’ pts Djordjevic), Obi ©, Garritano (30’ st Margiotta); Canotto, Fabbro (20’ st Di Gaudio) A disposizione: Seculin, Bragantini, Leverbe, Pavlev, Elimelech, Munaretti, Giaccherini, Vignato. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Sig. Simone Sozza di Seregno.

Ammoniti: Garritano, Ricci, Crnigoj, Svoboda, Bertagnoli, Fiordilino, Johnsen, Maleh, Cotali, Margiotta

Note: al 16’ sts Semper para un calcio di rigore a Forte

Recuperi: 4’, 3’, 1’ e 1’

