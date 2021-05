Ounas, benissimo a Crotone, ora la palla ripassa al Napoli

Adam Ounas, 13 partite con il Crotone, 4 gol e 4 assist, senza contare tutte le altre giocate funzionali alla squadra. Il calciatore, classe 1996, è di proprietà del Napoli dal luglio 2017 ma con la maglia azzurra non ha mai espresso tutto il suo potenziale. Dal 28 gennaio di quest’anno è in Calabria. Il contratto è stato uno degli ultimi ad esser depositato perché il ragazzo non era così convinto della destinazione. E invece ha fatto bene, anzi benissimo. A Crotone ha mostrato tutte le sue qualità e adesso il Napoli se lo riporta alla base. Valuterà il da farsi. Per lui chiede 10/15 milioni ma tanto dipenderà dal nuovo allenatore, se dare fiducia o no a questo ragazzo che forse qualche opportunità in più se la meriterebbe.

