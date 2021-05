Osimhen, il look estroso e il messaggio misterioso sui social

Victor Osimhen è l’uomo del momento: cinque reti nelle ultime cinque partite con la maglia del Napoli, l’attaccante 22enne “è una macchina da gol”, come l’ha definito il suo agente, e mostra in campo una forma smagliante. Anche fuori dal rettangolo verde, il giovane azzurro si distingue e sui social non è nuovo a pubblicare i suoi look estrosi. L’ultimo outfit ha davvero stupito i fan: Osimhen indossa un cappello da pescatore con i lacci e un paio di ciabatte coordinate, entrambi firmati Gucci e con un prezzo che si aggira intorno ai 390 euro per ciascun accessorio.

Napoli, Osimhen e il post su Instagram

Ma è stata la frase pubblicata da Osimhen come didascalia su Instagram a stuzzicare l’attenzione dei tifosi del Napoli. “Non tutti pubblicano cose per vantarsi, sei solo tu che stai leggendo con una mente gelosa“. A che cosa si riferiva l’attaccante azzurro con questo misterioso messaggio?

Fonte: CorrSport