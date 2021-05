Nicola Mora (ex Napoli): “Spalletti? Non mi convince del tutto”

Nel corso di Arena Maradona su Radio Crc è intervenuto Nicola Mora, ex difensore del Napoli sul momento della squadra azzurra e sul futuro. “Ci sono tutti i presupposti affinché l’incrocio Fiorentina-Napoli e Juve-Inter finisca in maniera diversa rispetto all’altra volta, gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani. Con due successi contro Fiorentina e Verona centrerebbero la Champions, un risultato importantissimo”. Grandi elogi a Gattuso da parte di Mora. “Gattuso meriterebbe di restare a Napoli almeno per un’altra stagione così da portare avanti il lavoro svolto. Nel caso, invece, non fosse possibile, spero che il Napoli possa vagliare un profilo diverso da Spalletti. L’ex tecnico di Roma e Inter non mi ha mai convinto”.

La Redazione